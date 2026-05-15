La partita di Bergamo sarà una prova importante. Da domenica Italiano riceverà molte indicazioni sul futuro di questa squadra. Lucumi, destinato alla cessione, sarà squalificato.
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Carlino – Difesa, a Bergamo prove di futuro. Berna e Orso a rischio ballottaggio
A Bergamo Italiano avrà risposte anche per il futuro. L'analisi del Carlino
Con Casale e Vitik out la difesa sarà composta dal tandem norvegese formato da Helland ed Heggem. Inoltre, sulla destra potrebbe esserci Zortea con Joao Mario che non è ancora al 100%. La partita di Bergamo farà capire ad Italiano se i giocatori del reparto difensivo siano all'altezza di un eventuale futuro rossoblù ad alta quota. In attacco, invece, resta da capire se Italiano punterà nuovamente su Bernardeschi e Orsolini in coppia o se Rowe tornerà titolare. Nel caso in cui Italiano scegliesse di giocare 433 allora Orso e Berna sarebbero in ballottaggio tra di loro.
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