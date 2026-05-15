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Carlino – Difesa, a Bergamo prove di futuro. Berna e Orso a rischio ballottaggio

Carlino – Difesa, a Bergamo prove di futuro. Berna e Orso a rischio ballottaggio - immagine 1
A Bergamo Italiano avrà risposte anche per il futuro. L'analisi del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

La partita di Bergamo sarà una prova importante. Da domenica Italiano riceverà molte indicazioni sul futuro di questa squadra. Lucumi, destinato alla cessione, sarà squalificato.

Con Casale Vitik out la difesa sarà composta dal tandem norvegese formato da Helland ed Heggem. Inoltre, sulla destra potrebbe esserci Zortea con Joao Mario che non è ancora al 100%.  La partita di Bergamo farà capire ad Italiano se i giocatori del reparto difensivo siano all'altezza di un eventuale futuro rossoblù ad alta quota. In attacco, invece, resta da capire se Italiano punterà nuovamente su BernardeschiOrsolini in coppia o se Rowe tornerà titolare. Nel caso in cui Italiano scegliesse di giocare 433 allora Orso Berna sarebbero in ballottaggio tra di loro.

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