Carlino – Difesa, a Bergamo prove di futuro. Berna e Orso a rischio ballottaggio

Con Casale e Vitik out la difesa sarà composta dal tandem norvegese formato da Helland ed Heggem. Inoltre, sulla destra potrebbe esserci Zortea con Joao Mario che non è ancora al 100%. La partita di Bergamo farà capire ad Italiano se i giocatori del reparto difensivo siano all'altezza di un eventuale futuro rossoblù ad alta quota. In attacco, invece, resta da capire se Italiano punterà nuovamente su Bernardeschi e Orsolini in coppia o se Rowe tornerà titolare. Nel caso in cui Italiano scegliesse di giocare 433 allora Orso e Berna sarebbero in ballottaggio tra di loro.