Il successo nerazzurro in Coppa Italia ha ravvivato il finale di una stagione che sembrava ormai agli sgoccioli. Con la vittoria dell'Inter il settimo posto garantirà l'accesso diretto alla Conference League mentre l'ottavo permetterà di saltare i sedicesimi di Coppa Italia ad agosto.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Bo – La Coppa Italia dell’Inter ravviva il finale per settimo e ottavo posto
news
Cor Bo – La Coppa Italia dell’Inter ravviva il finale per settimo e ottavo posto
Il settimo e l'ottavo posto acquisiscono valore. L'analisi del Corriere di Bologna
Per arrivare al settimo posto servirà un miracolo al Bologna: i rossoblù dovranno rimontare il 0-2 del Dall'Ara per poi battere l'Inter e sperare in un inciampo della Dea a Firenze. Motivo per cui rimarrebbe sicuramente più comodo limitarsi a difendere l'ottavo posto. Per farlo bisognerà stare davanti alla Lazio o a pari punti con Udinese e Sassuolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA