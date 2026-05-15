Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Bo – La Coppa Italia dell’Inter ravviva il finale per settimo e ottavo posto

news

Cor Bo – La Coppa Italia dell’Inter ravviva il finale per settimo e ottavo posto

Cor Bo – La Coppa Italia dell’Inter ravviva il finale per settimo e ottavo posto - immagine 1
Il settimo e l'ottavo posto acquisiscono valore. L'analisi del Corriere di Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Il successo nerazzurro in Coppa Italia ha ravvivato il finale di una stagione che sembrava ormai agli sgoccioli. Con la vittoria dell'Inter il settimo posto garantirà l'accesso diretto alla Conference League mentre l'ottavo permetterà di saltare i sedicesimi di Coppa Italia ad agosto.

Per arrivare al settimo posto servirà un miracolo al Bologna: i rossoblù dovranno rimontare il 0-2 del Dall'Ara per poi battere l'Inter e sperare in un inciampo della Dea a Firenze. Motivo per cui rimarrebbe sicuramente più comodo limitarsi a difendere l'ottavo posto. Per farlo bisognerà stare davanti alla Lazio o a pari punti con Udinese Sassuolo.

Leggi anche
Carlino – Bologna, cantiere aperto in attacco
Cor Sport – Bologna il piano d’Italiano: squadra snella, competitiva e giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA