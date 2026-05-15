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Carlino – Bologna, cantiere aperto in attacco

Carlino – Bologna, cantiere aperto in attacco - immagine 1
La richiesta per Espì del Levante è eccessiva, si valutano altre opzioni. Il commento del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Sia Dallinga che Castro potrebbero lasciare il Bologna quest'estate. Senza Europa le scelte di mercato dei rossoblù saranno variabili, ovvero, dipenderanno da portata e tempistiche delle offerte.

Dalla Spagna arriva la notizia che la valutazione fatta per Carlos Espì (punta del Levante) è tra i 20 e i 30 milioni. Il che significa che potrebbe essere un profilo valutabile solo nel caso in cui Castro venga venduto dai 50 milioni in su. Per questo il Bologna valuta altre piste: tra i giocatori seguiti c'è Bemba Dieng del Lorient in scadenza di contratto, tuttavia, le richieste son tante e senza Europa potrebbe diventare difficile convincerlo. Anche per questo il Bologna ha messo gli occhi su Bowie e Gift Orban dell'Hellas Verona. I ragionamenti sull'attacco sono in corso, con Dallinga che sembra sempre più lontano da Bologna queste voci potrebbero concretizzarsi presto.

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