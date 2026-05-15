Carlino – Bologna, cantiere aperto in attacco

Sia Dallinga che Castro potrebbero lasciare il Bologna quest'estate. Senza Europa le scelte di mercato dei rossoblù saranno variabili, ovvero, dipenderanno da portata e tempistiche delle offerte.

Dalla Spagna arriva la notizia che la valutazione fatta per Carlos Espì (punta del Levante) è tra i 20 e i 30 milioni. Il che significa che potrebbe essere un profilo valutabile solo nel caso in cui Castro venga venduto dai 50 milioni in su. Per questo il Bologna valuta altre piste: tra i giocatori seguiti c'è Bemba Dieng del Lorient in scadenza di contratto, tuttavia, le richieste son tante e senza Europa potrebbe diventare difficile convincerlo. Anche per questo il Bologna ha messo gli occhi su Bowie e Gift Orban dell'Hellas Verona. I ragionamenti sull'attacco sono in corso, con Dallinga che sembra sempre più lontano da Bologna queste voci potrebbero concretizzarsi presto.