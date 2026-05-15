Gazzetta – Castro volata Mondiale: è lui l’osservato speciale del CT Scaloni

Il CT Scaloni ha inserito Santiago Castro nel folto gruppo pre-Mondiale. Un finale top in campionato potrebbe permettere all'attaccante del Bologna di essere convocato per il Mondiale americano. Nonostante una chiamata di Spalletti (quando era ancora CT della Nazionale), Castro ha sempre avute le idee chiare: o l'Argentina o niente. Il numero 9 rossoblù da domenica giocherà non solo per il Bologna, ma anche per sé stesso: una chiamata dell'Albiceleste sarebbe troppo importante per lui. Santi già nel marzo 2025 venne convocato da Scaloni (assieme a Benjamin Dominguez) ma non riuscì a scendere in campo a causa di un pestone rimediato durante un allenamento