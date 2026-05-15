Cor Sport – Bologna il piano d’Italiano: squadra snella, competitiva e giovane

La squadra dell'anno prossimo sarà costruita in modo diverso dalle ultime: il Bologna di Italiano senza coppe europee sarà costretto a snellire la squadra. Mai e poi mai Italiano vorrebbe avere a che fare con facce scontente per lo scarso minutaggio, proprio per questo motivo la rosa dovrà essere più corta ma con acquisti mirati per riuscire ad essere competitivi.

Tuttavia, ancora oggi non ci sono garanzie: Italiano, di fronte ad una proposta importante potrebbe tentennare. Per ciascun ruolo l'allenatore rossoblù chiederà una coppia che possa alternarsi, senza che uno sia nettamente migliore dell'altro. Con un organico di 22 giocatori, Italiano non chiederebbe altro, i posti scoperti all'interno della rosa verranno ricoperti da uno o più giovani che potrebbero essere trasferiti dalla Primavera alla prima squadra. L'obiettivo della società è chiaro: avere un progetto competitivo e giovane allo stesso tempo potrebbe permettere al Bologna di tornare grande.