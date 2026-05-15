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Cor Sport – Odgaard è un caso, rebus futuro

Cor Sport – Odgaard è un caso, rebus futuro - immagine 1
Il trequartista danese per rimanere a Bologna dovrà convincere Italiano in questi ultimi 180 minuti
Redazione TuttoBolognaWeb

Odgaard ha già segnato 7 gol, tuttavia nella seconda parte di stagione è stato impiegato molto poco da Italiano. Il suo futuro non è più in cassaforte (nonostante il contratto fino al 2029). Sarà proprio Vincenzo Italiano a dover decidere il da farsi.

Il Jens letale di inizio stagione si è perso strada facendo: una sola presenza da titolare negli ultimi 2 mesi ne è la prova. Tuttavia, ad aver influito sulla stagione di Odgaard è stato sicuramente il cambio tattico col passaggio al 433 per avere più solidità difensiva. Il tecnico, nonostante la stagione opaca, stima il danese come pochi altri. In questi ultimi 180 minuti il trequartista danese dovrà battere un colpo. Se possibile, anche più di uno.

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