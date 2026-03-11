Quello tra Bologna e Roma di domani sarà il ventunesimo Euroderby nella storia del calcio italiano. I giallorossi ne hanno giocati cinque, con uno score di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre il Bologna ne ha giocati due con una vittoria e un ko.
news
Ventunesimo Euroderby: il precedente della Roma fa sperare il Bologna…
Andiamo con ordine. La Roma ne ha vinti due contro il Milan nell'Europa League 2024, quella poi vinta dall'Atalanta, mentre gli unici Euroderby riguardanti il Bologna risalgono all'Intertoto 1998 e alla semifinale contro la Sampdoria. I rossoblù vinsero 3-1 all'andata con le marcature di Andersson, Paramatti e Kolyvanov e persero 1-0 a Marassi ottenendo la qualificazione alla finale, propedeutica poi a quella cavalcata in Coppa Uefa fino alla semifinale. Il precedente ben augurante, però, riguarda la Roma. Undici anni fa i giallorossi vennero eliminati proprio in Euroderby valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Fu la Fiorentina a battere i giallorossi, pareggiando per uno a uno al Franchi (Ilicic, in foto proprio in quella sfida, e Keita) e vincendo 0-3 al ritorno con i gol di Rodriguez, Alonso e Basanta. Curiosità, quell'ottavo di finale, esattamente come il prossimo, venne giocato il 12 e il 19 marzo...
© RIPRODUZIONE RISERVATA