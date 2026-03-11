Ventunesimo Euroderby: il precedente della Roma fa sperare il Bologna…

Quello tra Bologna e Roma di domani sarà il ventunesimo Euroderby nella storia del calcio italiano. I giallorossi ne hanno giocati cinque, con uno score di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre il Bologna ne ha giocati due con una vittoria e un ko.

Andiamo con ordine. La Roma ne ha vinti due contro il Milan nell'Europa League 2024, quella poi vinta dall'Atalanta, mentre gli unici Euroderby riguardanti il Bologna risalgono all'Intertoto 1998 e alla semifinale contro la Sampdoria. I rossoblù vinsero 3-1 all'andata con le marcature di Andersson, Paramatti e Kolyvanov e persero 1-0 a Marassi ottenendo la qualificazione alla finale, propedeutica poi a quella cavalcata in Coppa Uefa fino alla semifinale. Il precedente ben augurante, però, riguarda la Roma. Undici anni fa i giallorossi vennero eliminati proprio in Euroderby valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Fu la Fiorentina a battere i giallorossi, pareggiando per uno a uno al Franchi (Ilicic, in foto proprio in quella sfida, e Keita) e vincendo 0-3 al ritorno con i gol di Rodriguez, Alonso e Basanta. Curiosità, quell'ottavo di finale, esattamente come il prossimo, venne giocato il 12 e il 19 marzo...