Cor Sport – Grinta e solidità: Lucumí è il leader rossoblù

'Stakanovista puro', così il Corriere dello Sport definisce Jhon Lucumí a poco più di 24 ore dall'Euroderby. Il colombiano dovrà quindi stringere i denti, dato che quella di domani sarà per lui la nona gara in poco più di un mese, e la Roma di certo non farà sconti a nessuno.

Italiano non ha tempo per gli esperimenti e, insieme ai senatori Skorupski e Freuler, schiererà Lucumí dal primo minuto. Sebbene la rifinitura di oggi debba ancora svelare il suo compagno di reparto, Jhon sa di dover essere il vero leader della difesa. Al Bologna serve il suo carisma per dettare i tempi a un reparto che rischia spesso di perdersi. Migliore in campo anche nella sconfitta contro il Verona, domani il colombiano non potrà essere da meno: le grandi sfide chiamano i veri campioni e Lucumí è pronto a dimostrarlo.