Carlino – Bologna, torna Freuler: equilibrio e gerarchie

Freuler è l'uomo del centrocampo che deve riportare gioco ed equilibrio a un Bologna che domani si gioca tutto
Il Resto del Carlino lo sottolinea nuovamente e non ha dubbi: domani sera il centrocampo del Bologna sarà nelle mani di Remo Freuler. Lui l'uomo simbolo della ripresa rossoblù dopo mesi di buio.

Il ritorno di Freuler dalla squalifica è la chiave di volta in vista dello scontro diretto con la Roma. L'assenza dello svizzero, coincisa con il pesante scivolone contro il Verona, ha evidenziato l'importanza tattica dell'ex atalantino, unico capace di garantire equilibrio tra i reparti e leadership carismatica. Con lui, il centrocampo rossoblù dovrebbe tornare stabilmente a tre, probabilmente affiancato da Ferguson e uno tra Moro, Pobega e Sohm. Sullo sfondo restano le delicate trame di mercato: la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo, ma per ora Freuler è concentrato sul presente e punta a un finale di stagione da protagonista, per trascinare il Bologna verso l'obiettivo europeo, proprio davanti al suo "mentore" Gasperini.

