Carlino – Italiano pensa alla difesa per fermare Malen

Il 25 settembre, il debutto rossoblù in Europa League, con l'annessa sconfitta, fu proprio 'merito' di Malen, che per un'ora mandò in tilt la difesa del Bologna. Domani quindi sarà il campo a parlare e solo dopo 90 minuti potremmo dire se a Italiano e i suoi era bastata, o meno, la lezione di Birmingham. I centrali di difesa saranno circa i medesimi, con un Lucumí pronto alla sfida, e il possibile ballotaggio tra un Vitik traballante dopo la gara con il Verona e 'l'appena tornato' Heggem. Una cosa è certa, gli uomini di Italiano devono lavorare bene e far valere il reparto difensivo rossoblù. Il leone olandese è pronto a dare spettacolo e il Dall'Ara deve assolutamente trasformarsi in una vera e propria gabbia.