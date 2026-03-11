Cor Sport – EuroRemo: Freuler guida il Bologna

Italiano è pronto a consegnare a Remo le chiavi del centrocampo, mentre per gli altri due posti è sfida tra Moro, Sohm, Ferguson e Pobega. E' Freuler la trappola per Gasp, scrive Stadio, Remo è pronto a sfidare il tecnico che lo ha reso grande ed è sicuro del posto, lui che è l'equilibratore di centrocampo, l'uomo che tiene legati i reparti: quando è mancato il Bologna si è sfilacciato. Lo svizzero ha messo da parte gli anni all'Atalata e il presente richiama alla sfida di domani che vale un pezzo importante di Europa League. Il Bologna deve resettare dopo la scoppola contro il Verona ed è anche per questo che la presenza di Remo diventa oltremodo fondamentale. Toccherà a lui guidare i compagni nelle varie fasi della partita contro la Roma che ha un sapore e un valore davvero speciale.