Rowe verso un posto da titolare giovedì
Domenica Rowe ha trovato il primo timbro in Serie A, ma per Italiano forse non è stato abbastanza. Giovedì, probabilmente, l'inglese riavrà la possibilità di far capire quanto vale partendo da titolare. La Roma è alle porte e chi si ferma è...
Arrivato ad agosto dall’Olympique Marsiglia con l’etichetta del colpo a sorpresa, Jonathan Rowe ha impiegato più tempo del previsto per lasciare il segno nel massimo campionato italiano. Se nelle coppe il feeling era già sbocciato, prima con la firma in Coppa Italia contro il Parma, poi con il prezioso sigillo europeo nella trasferta contro il Celtic, la Serie A sembrava rimasta un tabù. Almeno fino a domenica.
