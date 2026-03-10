DI MATTEO MESSEROTTI
tuttobolognaweb news Miranda e Heggem fondamentali, João Mario può tornare a destra
news
Miranda e Heggem fondamentali, João Mario può tornare a destra
Miranda e Heggem sono tornati in gruppo. Ora Italiano può ristabilire i ruoli originari. Il campionato è ancora tutto da scrivere e la difesa rossoblù non può permettersi altri cali
Il Bologna respira e nel momento del bisogno ritrova i tasselli importanti del proprio mosaico difensivo.
In vista della trasferta di giovedì contro la Roma, il rientro in gruppo di Juan Miranda e Torbjørn Heggem rappresenta molto più di una semplice notizia d'infermeria: è forse la fine di un’emergenza tattica che stava forzando la mano alle scelte dell’allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA