Gazzetta – Scelti Freuler e Ferguson per il centrocampo: chi sarà il terzo nel 4-3-3 di Italiano?

La Gazzetta dello Sport ha le idee chiare e, per portare a casa un risultato positivo questo giovedì contro la Roma , il Bologna sarà artefice del proprio destino. La lista di centrocampo è quasi completa.

Il nocciolo della questione sta tutto nella scelta del terzo di centrocampo in un probabile 4-3-3 di Italiano. Torna Freuler, tornano le letture e la sostanza e poi c'è Ferguson, non al top, ma uno di quelli che può cambiare le cose. Lo svizzero domani riaffronterà il mister che lo ha 'allevato' e chissà chi dei due l'avrà vinta. Ferguson, invece, deve ritrovarsi. A Italiano spetta il compito di trovare il terzo: Remo, Lewis e chi tra Moro, Pogeba e Odgaard? L'ex viola ieri ha parlato nuovamente alla squadra. La sconfitta di domenica ha riaperto il vaso di Pandora, mostrando nuovamente il volto di un Bologna in difficoltà, che, per certi versi, ha ricordato quello del collasso invernale. Domani ci si gioca tutto in un dentro e fuori, al Dall'Ara.