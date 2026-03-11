Cor Sport – I ‘colpi dell’estate’ per fare fronte alla Roma di Gasperini

Sui versi di "Le tue ali Bologna", Italiano è convinto che, per fare male alla Roma , la chiave siano gli esterni. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico rossoblù questa volta ha premiato chi, più di tutti, ha dimostrato di esserci veramente.

Italiano sceglie la linea del pragmatismo per l'andata contro la Roma: spazio agli esterni più in forma, Rowe e Bernardeschi, a scapito di Orsolini e Cambiaghi. Molto probabilmente l'allenatore metterà da parte le gerarchie consolidate negli anni per premiare chi davvero sta facendo la differenza in campo. I "volti nuovi" del mercato, reduci da prestazioni convincenti e gol pesanti, avranno il compito di scardinare la difesa giallorossa e riempire di palle gol Castro al centro dell'attacco. Non si tratta di una bocciatura per la coppia azzurra, ma di una necessità tattica per ritrovare quella pericolosità offensiva smarrita negli ultimi mesi.