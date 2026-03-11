Gazzetta – Binotto: “Per il Bologna è l’ultima chiamata”

«Il Bologna che incantava per gioco e aggressività ha vissuto un periodo duro, perché hanno sottovalutato alcuni cali, più mentali che fisiologici, dopo il grande inizio. A quel punto, sono arrivate cinque vittorie con quattro gare senza prendere gol: compattezza, attenzione, distribuzione e gestione perfetta. Tutto svanito contro il Verona. Credo che contro la Roma il Bologna debba tornare quello: nel senso di più concreto, magari meno bello ma compatto, più sicuro. Per il Bologna è l'ultima chiamata, questo deve caricare la squadra in maniera totale».