Gazzetta – Binotto: “Per il Bologna è l’ultima chiamata”

Anche per Jonathan Binotto, come riporta la Gazzetta dello Sport, Italiano deve tornare alla sua versione 'meno bella'. L'ex Bologna (dal '98 al 2001) si è espresso proprio in merito alla gara di giovedì contro la Roma.
Le parole dell'ex Jonathan Binotto sulla situazione in casa Bologna
Sul match contro il Verona e l'approccio da adottare giovedì, Binotto si è espresso così:
«Il Bologna che incantava per gioco e aggressività ha vissuto un periodo duro, perché hanno sottovalutato alcuni cali, più mentali che fisiologici, dopo il grande inizio. A quel punto, sono arrivate cinque vittorie con quattro gare senza prendere gol: compattezza, attenzione, distribuzione e gestione perfetta. Tutto svanito contro il Verona. Credo che contro la Roma il Bologna debba tornare quello: nel senso di più concreto, magari meno bello ma compatto, più sicuro. Per il Bologna è l'ultima chiamata, questo deve caricare la squadra in maniera totale».
