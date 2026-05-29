UFFICIALE – Prolungamento per Miranda

Come era stato scritto nei giorni scorsi, Juan Miranda sarà rossoblù anche la prossima stagione. Il terzino spagnolo aveva contratto in scadenza nel 2027, quindi col rischio del parametro zero, ma il Bologna era in possesso di una clausola per prolungare il suo accordo di un anno e ha deciso di esercitarla in queste ore. Lo ha comunicato il club poco fa, come segue: