Come era stato scritto nei giorni scorsi, Juan Miranda sarà rossoblù anche la prossima stagione. Il terzino spagnolo aveva contratto in scadenza nel 2027, quindi col rischio del parametro zero, ma il Bologna era in possesso di una clausola per prolungare il suo accordo di un anno e ha deciso di esercitarla in queste ore. Lo ha comunicato il club poco fa, come segue:
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UFFICIALE – Prolungamento per Miranda
Miranda e il Bologna ancora assieme
'Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del difensore Juan Miranda fino al 30 giugno 2028'.
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