El Azzouzi è rientrato: ora si gioca la partita del futuro

Tra chi sta lavorando in questi giorni a Casteldebole, oltre a Orsolini e Bernardeschi, c'è anche Oussama El Azzouzi , di rientro dal prestito all'Auxerre in Ligue 1.

Il mediano marocchino, classe 2001, vuole rimettersi in piena forma dopo i vari acciacchi dell'ultimo anno, come sottolinea il Cor Sport, e successivamente sarà oggetto di valutazione da parte del Bologna di concerto con quello che sarà il nuovo tecnico al posto di Vincenzo Italiano. El Azzouzi potrebbe rimanere in rosa, dipenderà dal parere del nuovo allenatore, oppure essere prestato nuovamente. Stessa sorte, ovvero una valutazione generale, magari anche in ritiro a Valles, verrà fatta per Tommaso Corazza, di rientro dal prestito al Pescara, e per Antonio Raimondo, autore di 11 gol in B col Frosinone. Anche Emil Holm rientrerà dal prestito e senza Vincenzo Italiano potrebbero aprirsi diverse porte.