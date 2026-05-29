ESCLUSIVA TBW – Il Bologna parla sempre più…Tedesco

La scelta è fatta, si tratta di formalizzarla. Il Bologna parlerà sempre più...Tedesco. E' l'ex allenatore di Lipsia e Schalke il prescelto per sostituire Vincenzo Italiano, che ha risolto ieri consensualmente il contratto. Nella mente della dirigenza, già da diverse settimane, c'era il profilo del quarantenne allenatore nato a Rossano Calabro nel caso in cui si fosse resa necessaria la sostituzione di Italiano, come puntualmente avvenuto ieri con i comunicati ufficiali. Dietro le quinte, Giovanni Sartori ha costruito la sua tela e nel giro di poche ore, dopo l'addio con il precedente tecnico, ha affondato il colpo con l'ex ct della nazionale belga. Colloqui proficui tra ieri pomeriggio e stamattina per avvicinare la fumata bianca