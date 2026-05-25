Ufficiale il rompete le righe: ora appuntamento a Valles a luglio

Si è conclusa ufficialmente la stagione 2026/2027, almeno per i calciatori. Il rompete le righe è in essere e ora saranno vacanze o mondiali per chi si è qualificato.

Oltre al match con l'Inter, l'ultimo saluto è arrivato ieri sera a cena, dove la squadra si è riunita prima di staccare la spina. Quella contro i nerazzurri dovrebbe essere stata l'ultima in rossoblù di Lykogianis, in scadenza, e Freuler, idem, mentre Sohm non verrà riscattato. Ultima, probabilmente, anche per Jhon Lucumi, che ha contratto in scadenza nel 2027 e quasi certamente il Bologna farà plusvalenza estiva. Adesso è tempo di tirare il fiato per chi non farà i mondiali e l'appuntamento è fissato per il 13 luglio a Valles, sede del ritiro in altura.