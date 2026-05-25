De Rossi si toglie dal mercato? “Ho voglia di restare al Genoa”

Sta per partire la girandola di allenatore e chissà che non possa coinvolgere anche Vincenzo Italiano , nel mirino di Napoli e forse Milan . Decisivo un incontro con la società che dovrebbe avvenire a metà settimana.

Il Bologna, dunque, prova a sondare la rosa dei possibili sostituti. In caso di eventualità, la dirigenza vuole farsi trovare pronta. Tra i papabili ci sarebbe anche Daniele De Rossi, che ha portato il Genoa alla salvezza senza troppi patemi. L'ex tecnico della Roma, però, ieri ha voluto puntualizzare la situazione, quasi togliendosi dal mercato: "E’ auspicabile che resti io e i giocatori. Sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. Io sono legato da un contratto e dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia altro da aggiungere".