Allegri vicino al Napoli, per la panchina del Milan si fanno i nomi di Xavi, Iraola e Italiano, ma il sogno..

Nonostante la debacle rossonera vista nelle ultime settimane, Max Allegri pare essere vicinissimo ad un accordo con Aurelio De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli . L'accelerata è avvenuta nelle ultime ore, quando, a risultato (deludentissimo) ormai ottenuto con il Milan , l'ex tecnico della Juventus avrebbe deciso di lasciare Milanello per approdare sotto l'ombra del Vesuvio per giocarsi l'ultima grande chance della carriera. L'ultima parola spetta però a Cardinale , ma difficilmente il patron rossonero richiamerà in panchina Allegri dopo gli ultimi risultati e con una piazza in subbuglio.

A questo punto con Allegri vicino alla panchina Azzurra, manca solo l'allenatore del Milan. Fra i vari candidati ci sarebbe il nome anche di Italiano, ma l'ambiente spererebbe in un nome altisonante che possa ridare slancio e morale ad una piazza molto delusa. I nomi che sono stati fatti sono tanti, alcuni intriganti come Xavi, l'ottimo tecnico spagnolo Iraola che ha portato il Bournemouth in Europa League, ma anche Marco Silva del Fulham. Ma si fa insistente anche il nome di Antonio Conte, allenatore oramai abituato a rimettere a posto le cose negli ambienti caduti in disgrazia.