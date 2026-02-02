Cambio di squadra a metà stagione per Tommaso Corazza. Dopo il girone di andata disputato a Pescara, con buone prestazioni nonostante la difficoltà in classifica degli abruzzesi, il terzino nato e cresciuto nel settore giovanile rossoblù si trasferisce in prestito, sempre in Serie B, al Cesena. Di seguito il comunicato.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news UFFICIALE – Corazza al Cesena
mercato
UFFICIALE – Corazza al Cesena
Ufficiale il passaggio di Corazza al Cesena
Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Cesena FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA