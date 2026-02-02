UFFICIALE – Corazza al Cesena

Tutto Bologna Web
Ufficiale il passaggio di Corazza al Cesena
Redazione TuttoBolognaWeb

Cambio di squadra a metà stagione per Tommaso Corazza. Dopo il girone di andata disputato a Pescara, con buone prestazioni nonostante la difficoltà in classifica degli abruzzesi, il terzino nato e cresciuto nel settore giovanile rossoblù si trasferisce in prestito, sempre in Serie B, al Cesena. Di seguito il comunicato.

Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al Cesena FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

