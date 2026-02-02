Cor Sport – Ravaglia dal 1′, pronta la staffetta per gli esterni

Tutto Bologna Web
Il punto del Corriere dello Sport sulla probabile formazione di domani.
Redazione TuttoBolognaWeb

La squalifica di Skorupski riapre la porta a Ravaglia, il portiere cresciuto nel settore giovanile rossoblù domani sarà titolare contro il Milan. Negli altri reparti aperti i ballottaggi: a sinistra Miranda è in forma, tuttavia, se non recupererà le forze pronto Lykogiannis.

A destra Zortea sembra in vantaggio su De Silvestri mentre davanti a loro sono in quattro a giocarsi due posti: Orsolini, Bernardeschi, Rowe Cambiaghi. Orsolini Rowe sembrano i favoriti, ma la seduta di oggi potrebbe far cambiare le decisioni. Sulla trequarti Odgaard sembra abbastanza sicuro del posto, i duelli sono a centrocampo: ballottaggio aperto tra Ferguson e Pobega e tra Freuler Moro. In attacco Castro in vantaggio su Dallinga.

