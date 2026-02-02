Cor Sport – Ravaglia dal 1′, pronta la staffetta per gli esterni

A destra Zortea sembra in vantaggio su De Silvestri mentre davanti a loro sono in quattro a giocarsi due posti: Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Cambiaghi. Orsolini e Rowe sembrano i favoriti, ma la seduta di oggi potrebbe far cambiare le decisioni. Sulla trequarti Odgaard sembra abbastanza sicuro del posto, i duelli sono a centrocampo: ballottaggio aperto tra Ferguson e Pobega e tra Freuler e Moro. In attacco Castro in vantaggio su Dallinga.