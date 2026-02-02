La squalifica di Skorupski riapre la porta a Ravaglia, il portiere cresciuto nel settore giovanile rossoblù domani sarà titolare contro il Milan. Negli altri reparti aperti i ballottaggi: a sinistra Miranda è in forma, tuttavia, se non recupererà le forze pronto Lykogiannis.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Sport – Ravaglia dal 1′, pronta la staffetta per gli esterni
news
Cor Sport – Ravaglia dal 1′, pronta la staffetta per gli esterni
Il punto del Corriere dello Sport sulla probabile formazione di domani.
A destra Zortea sembra in vantaggio su De Silvestri mentre davanti a loro sono in quattro a giocarsi due posti: Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Cambiaghi. Orsolini e Rowe sembrano i favoriti, ma la seduta di oggi potrebbe far cambiare le decisioni. Sulla trequarti Odgaard sembra abbastanza sicuro del posto, i duelli sono a centrocampo: ballottaggio aperto tra Ferguson e Pobega e tra Freuler e Moro. In attacco Castro in vantaggio su Dallinga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA