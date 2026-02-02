Cor Sport – Castro e Dallinga, servono più gol

Tutto Bologna Web
Italiano cerca più gol dalle sue punte, questa l'analisi del Corriere dello Sport
Redazione TuttoBolognaWeb

Santiago Castro Thijs Dallinga dovranno provare a segnare con continuità in questo finale di stagione, la ricerca della rete deve diventare un'abitudine per le due punte rossoblù.

Dalla sfida di domani sera riparte la caccia. Dei due l'argentino è il più prolifico (7 reti contro 4) in questa stagione, Castro ha già segnato ai rossoneri: la scorsa stagione segnò il gol che diede il via alla rimonta al Dall'Ara e tra poche ore dovrà cercare di ripetersi. La società, attraverso il mercato, ha mandato un messaggio chiaro: senza più Ciro Immobile le due punte dovranno rispondere sul campo e ripagare la fiducia data. Tuttavia, le caratteristiche dei due giocatori sono diverse: Castro duetta coi compagni, si abbassa per ricevere, si muove per liberare spazi, insomma l'argentino è sempre coinvolto nella manovra. Dallinga, invece, è più un giocatore da area di rigore. Tuttavia, serve di più dall'olandese: deve diventare maggiormente partecipe al gioco ed essere letale anche in Serie A oltre che in Europa League. Questa coppia deve ritrovare l'abitudine del gol. In un Bologna che vuole tornare a sognare i gol non sono un dettaglio ma una necessità. Alle due punte la responsabilità di farli.

