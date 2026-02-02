Cor Sport – Castro e Dallinga, servono più gol

Dalla sfida di domani sera riparte la caccia. Dei due l'argentino è il più prolifico (7 reti contro 4) in questa stagione, Castro ha già segnato ai rossoneri: la scorsa stagione segnò il gol che diede il via alla rimonta al Dall'Ara e tra poche ore dovrà cercare di ripetersi. La società, attraverso il mercato, ha mandato un messaggio chiaro: senza più Ciro Immobile le due punte dovranno rispondere sul campo e ripagare la fiducia data. Tuttavia, le caratteristiche dei due giocatori sono diverse: Castro duetta coi compagni, si abbassa per ricevere, si muove per liberare spazi, insomma l'argentino è sempre coinvolto nella manovra. Dallinga, invece, è più un giocatore da area di rigore. Tuttavia, serve di più dall'olandese: deve diventare maggiormente partecipe al gioco ed essere letale anche in Serie A oltre che in Europa League. Questa coppia deve ritrovare l'abitudine del gol. In un Bologna che vuole tornare a sognare i gol non sono un dettaglio ma una necessità. Alle due punte la responsabilità di farli.