Carlino – Febbraio a passo di corsa, il mese della verità

E' un febbraio da dentro o fuori quello che comincia domani sera al Dall'Ara con la sfida di campionato alla vice capolista Milan. Un febbraio con quattro partite cruciali di Serie A, un quarto di Coppa Italia con la Lazio e il doppio spareggio col Brann in Europa League.

Il tifoso rossoblù spera di rivedere il "Grande Bologna" visto nelle ultime stagioni per evitare di passare un finale di stagione all'insegna dell'anonimato. Sarà il mese di febbraio a decidere se il Bologna potrà ancora sperare nell'Europa. Tuttavia, aggiudicarsi sia lo spareggio che i quarti di Coppa Italia porterebbe a Casteldebole un altro mese di fuoco, per dare un senso al mese di marzo, però, sarà fondamentale non fare cilecca a febbraio. Domani l'unico assente sarà lo squalificato Skorupski. Zero infortuni, zero alibi.