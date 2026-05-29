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UFFICIALE – Castro escluso dai mondiali

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Niente mondiali per Santiago Castro
Redazione TuttoBolognaWeb

Non ce l'ha fatta Santiago Castro a rientrare tra i ventisei convocati dal commissario tecnico dell'Argentina per i mondiali 2026. Il ct Scaloni ha escluso il centravanti rossoblù assieme agli altri 'italiani' Pellegrino, Perrone e Soulè. Il posto da centravanti, assieme a Lautaro Martinez e Julian Alvarez, è andato a Juan Manuel Lopez, attaccante del Palmeiras e anche nella lista di mercato del Bologna. Di seguito la lista completa.

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

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Mediocampistas: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nico Paz.

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