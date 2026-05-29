UFFICIALE – Castro escluso dai mondiali

Non ce l'ha fatta Santiago Castro a rientrare tra i ventisei convocati dal commissario tecnico dell'Argentina per i mondiali 2026. Il ct Scaloni ha escluso il centravanti rossoblù assieme agli altri 'italiani' Pellegrino, Perrone e Soulè. Il posto da centravanti, assieme a Lautaro Martinez e Julian Alvarez, è andato a Juan Manuel Lopez, attaccante del Palmeiras e anche nella lista di mercato del Bologna. Di seguito la lista completa.