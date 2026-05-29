Gazzetta – Bologna, c’è la svolta: Italiano se ne va e spunta Tedesco

Il Bologna si è ufficialmente diviso da Vincenzo Italiano. Ora comincia il dopo. Tra i nomi dei principali candidati è spuntato quello di Domenico Tedesco che non ha mai assaporato il calcio italiano e sarebbe pronto per una nuova sfida.

Tedesco fa un calcio simile a quello di Italiano ed è per questo che il Bologna ci pensa. Il summit di ieri ha dato esito negativo con l'ormai ex allenatore rossoblù che ha già salutato tutti. "Sono stati due anni stupendi. Il ricordo più bello? Sin dal primo giorno son stati due anni spettacolari, è davvero una famiglia fantastica, ci siamo lasciati bene. Adesso sia io che il Bologna dobbiamo cercare di proseguire con questi successi." queste son state le parole di Italiano a seguito del suo addio. Nel giro di cinque giorni ci sarà il nome del nuovo allenatore, il Bologna vuole far presto. Tra gli altri candidati (oltre a Tedesco) si è fatto anche il nome di Carlos Cuesta e di Stefano Pioli, insieme a quello già citato di Di Francesco. Ora, è arrivato il tempo delle decisioni.