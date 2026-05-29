Cor Sport – Italiano lascia: ora l’obiettivo è Tedesco

Il favorito è oggi l'ex manager del Fenerbahce e della nazionale belga, che piace per idee di calcio ed esperienza internazionale: darebbe continuità tattica a quanto visto in questo biennio, scrive il Cor Sport. Sartori e Di Vaio stringono il cerchio attorno al nuovo allenatore e Tedesco appare il nome giusto: ha fatto molto bene a Lipsia, poi esperienze tra alti e bassi nel Belgio e in Turchia, ma si potrebbe con lui ripartire dal 4-2-3-1. Restano in lista anche Di Francesco, De Rossi, Grosso e Palladino, ma Tedesco e Di Fra sono attualmente i favoriti. Su Ddr, inoltre, ci sarebbe una clausola rescissoria molto alta e le sue intenzioni sembrano quelle di rimanere al Genoa.