Udinese e Sassuolo cadono in casa: il Bologna è matematicamente ottavo

Grazie alla vittoria di questo pomeriggio a Bergamo contro l' Atalanta , il Bologna di Vincenzo Italiano ha conquistato l'ottavo posto in classifica.

Dopo le sconfitte casalinghe di Udinese e Sassuolo, rispettivamente contro Cremonese e Lecce, l'ultimo posto a disposizione per poter saltare il primo turno di Coppa Italia è diventato matematico. Così per la quarta volta consecutiva - negli ultimi quattro anni - i rossoblù termineranno il campionato nella parte sinistra della classifica di Serie A.