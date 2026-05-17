Grazie alla vittoria di questo pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta, il Bologna di Vincenzo Italiano ha conquistato l'ottavo posto in classifica.
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Udinese e Sassuolo cadono in casa: il Bologna è matematicamente ottavo
Per il quarto anno consecutivo il Bologna terminerà il campionato nella parte sinistra della classifica
Dopo le sconfitte casalinghe di Udinese e Sassuolo, rispettivamente contro Cremonese e Lecce, l'ultimo posto a disposizione per poter saltare il primo turno di Coppa Italia è diventato matematico. Così per la quarta volta consecutiva - negli ultimi quattro anni - i rossoblù termineranno il campionato nella parte sinistra della classifica di Serie A.
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