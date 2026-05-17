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Orsolini: “Sei punti tra Napoli e Bergamo, ci avremmo messo…”

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Le parole di Orsolini nel post partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Riccardo Orsolini al termine della partita vinta dal Bologna a Bergamo per zero a uno:

“Sono contento per il gol perché vuol dire che sto dando continuità al lavoro che sto facendo nel corso degli anni. In due trasferte difficili, Napoli e Bergamo, siamo riusciti a uscire con 6 punti, ci avremmo messo la firma tutti. Miranda? Per aver preso due premi di fila senza segnare, vuol dire che ha fatto delle grandi prestazioni”.

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