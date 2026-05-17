Orsolini: “Sei punti tra Napoli e Bergamo, ci avremmo messo…”

“Sono contento per il gol perché vuol dire che sto dando continuità al lavoro che sto facendo nel corso degli anni. In due trasferte difficili, Napoli e Bergamo, siamo riusciti a uscire con 6 punti, ci avremmo messo la firma tutti. Miranda? Per aver preso due premi di fila senza segnare, vuol dire che ha fatto delle grandi prestazioni”.