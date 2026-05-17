Le parole di Riccardo Orsolini al termine della partita vinta dal Bologna a Bergamo per zero a uno:
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tuttobolognaweb news Orsolini: “Sei punti tra Napoli e Bergamo, ci avremmo messo…”
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Orsolini: “Sei punti tra Napoli e Bergamo, ci avremmo messo…”
Le parole di Orsolini nel post partita
“Sono contento per il gol perché vuol dire che sto dando continuità al lavoro che sto facendo nel corso degli anni. In due trasferte difficili, Napoli e Bergamo, siamo riusciti a uscire con 6 punti, ci avremmo messo la firma tutti. Miranda? Per aver preso due premi di fila senza segnare, vuol dire che ha fatto delle grandi prestazioni”.
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