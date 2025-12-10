Takehiro Tomiyasu sta per trovare squadra. Il difensore giapponese ex Bologna, secondo quanto riportato da Voetbal International, è a un passo dall'Ajax. Si sta cercando una soluzione ideale sia per club che per il giocatore.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news L’ex rossoblù Tomiyasu a un passo dall’Ajax
mercato
L’ex rossoblù Tomiyasu a un passo dall’Ajax
L'ex Bologna Tomiyasu ad un passo dalla firma con l'Ajax
Le maggiori perplessità riguardano la tenuta fisica del giapponese, a causa della lunga inattività. La scorsa stagione ha giocato solo 6 minuti con la maglia dell'Arsenal. L'Ajax lo monitora da tempo ed è vicina alla firma di Tomiyasu. I lancieri sono quarti in classifica in Eredivisie, mentre in Champions la situazione è decisamente peggiore: cinque sconfitte in altrettante partite. Il giapponese deve sfruttare l'occasione se vuole avere una concreta possibilità di disputare i Mondiali la prossima estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA