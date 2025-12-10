Giràldez: “Dobbiamo rispettare questo Bologna”

Claudio Giràldez, allenatore del Celta Vigo ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Bologna: "Sappiamo che è un avversario molto forte. E' a sei punti dalla vetta della Serie A, ha vinto la Coppa Italia e l'anno scorso ha giocato in Champions League. Difendono a coppie, dobbiamo essere molto attenti e concentrati. Hanno battuto grandi squadre in Italia, significa che dobbiamo essere molto attenti e intelligenti. Dobbiamo sfruttare lo slancio del Bernabeu per aumentare la nostra fiducia e giocare una gran partita. Il loro curriculum la dice lunga sulla loro pericolosità, dobbiamo rispettare questo Bologna."