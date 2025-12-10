Carlino – Mercato Bologna: Coppola torna nel mirino, attenzione a Dominguez

Casale non ha dimostrato garanzie né fisiche, né di prestazioni, faticando quasi sempre a trovare intesa con Lucumi: proprio il colombiano a giugno si avvierà alla scadenza e non ha ancora aperto ad un'eventuale trattativa per il rinnovo. Così la dirigenza rossoblù inizia a cercare un centrale che possa sostituire il colombiano in prospettiva o che comunque dia garanzie per poter allungare il reparto. Il brasiliano David Ricardo, 22enne del Botafogo, ha terminato da poco la sua stagione in Brasile ed è uno dei nomi più caldi sul taccuino rossoblù. Dal Brasile dicono che può arrivare un'offerta da 7-8 milioni per il centrale, considerato in uscita. Il brasiliano rappresenterebbe un investimento in stile Castro, per anticipare il mercato estivo.