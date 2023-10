Thiago Motta: “L’entusiasmo è merito dei giocatori. Europa? Pensiamo al Sassuolo”

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 22: Thiago Motta head coach of Bologna FC during the Serie A TIM match between Bologna FC and Frosinone Calcio at Stadio Renato Dall'Ara on October 22, 2023 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Otto risultati utili consecutivi ma la voglia feroce di continuare, sospinti da circa 7mila tifosi al seguito. Sabato al Mapei Stadium sarà come giocare in casa per il Bologna, a caccia di ulteriori punti per proseguire nella striscia che Thiago Motta ha creato in questo avvio di stagione. I 14 punti in classifica, con anche qualche torto arbitrale, hanno per ora inserito i rossoblù ai confini della zona europea e il coro dopo la vittoria con il Frosinone 'portaci in Europa, Thiago portaci in Europa' spiega bene l'entusiasmo e il sostegno del popolo bolognista verso una squadra che, con i fatti, ha dimostrato di potersi giocare obiettivi intriganti. Ma il mantra del tecnico non cambia, si guarda di partita in partita. Of course.