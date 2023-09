Thiago Motta: “Il nostro scopo è combattere ogni giorno. De Silvestri? Titolare e capitano”

Calendario balordo. Domani pomeriggio alle 18.30 il Monza, poi domenica alle 12.30 l'Empoli. Non c'è praticamente margine per riposare per il Bologna di Motta che cercherà allo U Power Stadium di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi per zero a zero. La squadra di Thiago può comunque dirsi soddisfatta di sei punti in cinque gare e con tre big affrontate, ma ci si aspetta un passo avanti dall'attacco e, di conseguenza, un ritorno alla vittoria. Non sarà facile a Monza contro una squadra di valore e in forma, soprattutto perché il Bologna avrà fuori due titolari come Posch e Lucumi. Poi l'attacco, che ancora segna poco e ha bisogno di sbloccarsi. Motta non è preoccupato: