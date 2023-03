Thiago Motta: “Il nostro obiettivo è il Toro. Io da big? Preferisco si parli del Bologna”

Bologna settimo in classifica e reduce dalla sontuosa vittoria sull'Inter . Thiago Motta continua a non parlare d'Europa ma lunedì contro il Toro sarà uno scontro diretto con la possibilità per i rossoblù di allungare o tenere a distanza i granata. In casa Bologna si registra l'infortunio a Nico Dominguez , per lui distorsione al ginocchio destro da rivalutare nei prossimi due giorni. Si prevedono tre settimane di stop, ma Motta ha tutti gli altri a disposizione:

"Per noi non cambia niente, viviamo giorno per giorno dando il massimo impegno per la prossima partita - le sue parole - L'obiettivo è andare in campo nel modo giusto esattamente come prima indipendentemente dall'abbondanza delle scelte. Sicuramente gli avversari ci guarderanno con sempre maggiore attenzione e noi dovremo essere sempre più bravi. Ma la cosa importante è pensare a come noi dobbiamo preparare le partite, il resto sarà una conseguenza del lavoro svolto. Posso dire anche questa settimana che siamo allenati molto bene? Sì".