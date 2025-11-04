Theate affronta il Napoli: “A Bologna feci un anno incredibile”

Arthur Theate torna in Italia, da avversario. Questa sera al Maradona il suo Eintracht Francoforte affronterà il Napoli nella quarta giornata della Champions League.
Fino a qui i tedeschi hanno avuto un ruolino di marcia altalenante, con qualche gol subito di troppo, e la sfida contro i campioni d'Italia sarà una prova del nove. In difesa ci sarà anche il belga, che ieri in conferenza stampa ha ricordato i suoi trascorsi al Bologna: "Ho fatto un anno incredibile al Bologna e magari un giorno tornerò in Italia. Mi piace molto il calcio italiano e al Bologna ci sono stati allenatori e persone che mi hanno insegnato come si difende, però non dovremo basarci solo sulla difesa. Diciamo che ci difenderemo all'italiana quando sarà necessario".
