Theate affronta il Napoli: “A Bologna feci un anno incredibile”

Le parole di Arthut Theate, ex rossoblù che stasera affronterà il Napoli
Arthur Theate torna in Italia, da avversario. Questa sera al Maradona il suo Eintracht Francoforte affronterà il Napoli nella quarta giornata della Champions League.

Fino a qui i tedeschi hanno avuto un ruolino di marcia altalenante, con qualche gol subito di troppo, e la sfida contro i campioni d'Italia sarà una prova del nove. In difesa ci sarà anche il belga, che ieri in conferenza stampa ha ricordato i suoi trascorsi al Bologna: "Ho fatto un anno incredibile al Bologna e magari un giorno tornerò in Italia. Mi piace molto il calcio italiano e al Bologna ci sono stati allenatori e persone che mi hanno insegnato come si difende, però non dovremo basarci solo sulla difesa. Diciamo che ci difenderemo all'italiana quando sarà necessario".

 

