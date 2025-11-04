Arbitro di Bologna-Brann

Sono stati designati gli arbitri per le gare della 4° giornata della Fase campionato di Europa League. Bologna-Brann, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Daniel Schlager (GER) assistito da Gunsch (GER) e Achmuller (GER), con quarto uomo Petersen (GER) e addetti VAR Dankert (GER) e San (SUI).