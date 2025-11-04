Arbitro di Bologna-Brann

Sono stati designati gli arbitri per le gare della 4° giornata della Fase campionato di Europa League. Bologna-Brann, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Daniel Schlager (GER) assistito da Gunsch (GER) e Achmuller (GER), con quarto uomo Petersen (GER) e addetti VAR Dankert (GER) e San (SUI).
La designazione arbitrale per giovedì
Il direttore di gara tedesco ha arbitrato in carriera solo una gara di squadre italiane nelle coppe. Il precedente risale infatti a Fiorentina-Ferencvaros 2-2 del 5 ottobre 2023. Per lui è la prima partita in Europa League, infatti fino a qui ha arbitrato solo le qualificazioni, in particolare l'anno scorso il match tra Botev Plovdiv-Panathinaikos finita 0-4.
