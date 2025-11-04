Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù a due giorni dalla partita col Brann. Lavoro di scarico per i più impiegati a Parma, esercitazioni tattiche e partitella per gli altri, con Ciro Immobile che si è allenato in parte con i compagni.
tuttobolognaweb news Qui Casteldebole – Immobile in parte con il gruppo. Freuler si è operato. Domani parla Niccolini
Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa. Per quanto riguarda le attività pre partita, sarà ancora Daniel Niccolini a sostituire davanti ai giornalisti Vincenzo Italiano in conferenza stampa alle ore 15. Il collega del Brann Freyr Alexandersson parlerà invece alle 18.15.
