Cor Bo – Il Bologna promuove Castro, Bazzani: “Sta alzando il livello”

Ulivieri e Bazzani su Castro: è attaccante moderno
La doppietta di Parma, da bomber vero, per certificare la crescita di Santi Castro. Il numero nove argentino ha convinto tutti, ne parla il Corriere di Bologna con annesse interviste a Renzo Ulivieri e Fabio Bazzani. Il Bologna ha il suo numero nove.

"E' un attaccante molto moderno - le parole di Renzaccio - E' bravo ad attaccare gli spazi e a ricevere palla e Italiano sa come farlo crescere. Vedo ancora grandi margini di miglioramento e per lui fare due gol non deve essere un evento". Parole importanti le ha spese anche il talent di Dazn Fabio Bazzani: "Castro si sta completando, era già un attaccante importante ma ora sta alzando il livello in fase realizzativa. Sta facendo i gol che ci si aspetta da un numero nove. Se fa l'ultimo step può diventare uno degli attaccanti top della Serie A".

