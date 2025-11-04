Cor Bo – Il Bologna promuove Castro, Bazzani: “Sta alzando il livello”

"E' un attaccante molto moderno - le parole di Renzaccio - E' bravo ad attaccare gli spazi e a ricevere palla e Italiano sa come farlo crescere. Vedo ancora grandi margini di miglioramento e per lui fare due gol non deve essere un evento". Parole importanti le ha spese anche il talent di Dazn Fabio Bazzani: "Castro si sta completando, era già un attaccante importante ma ora sta alzando il livello in fase realizzativa. Sta facendo i gol che ci si aspetta da un numero nove. Se fa l'ultimo step può diventare uno degli attaccanti top della Serie A".