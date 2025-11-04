La doppietta di Parma, da bomber vero, per certificare la crescita di Santi Castro. Il numero nove argentino ha convinto tutti, ne parla il Corriere di Bologna con annesse interviste a Renzo Ulivieri e Fabio Bazzani. Il Bologna ha il suo numero nove.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Cor Bo – Il Bologna promuove Castro, Bazzani: “Sta alzando il livello”
news
Cor Bo – Il Bologna promuove Castro, Bazzani: “Sta alzando il livello”
Ulivieri e Bazzani su Castro: è attaccante moderno
"E' un attaccante molto moderno - le parole di Renzaccio - E' bravo ad attaccare gli spazi e a ricevere palla e Italiano sa come farlo crescere. Vedo ancora grandi margini di miglioramento e per lui fare due gol non deve essere un evento". Parole importanti le ha spese anche il talent di Dazn Fabio Bazzani: "Castro si sta completando, era già un attaccante importante ma ora sta alzando il livello in fase realizzativa. Sta facendo i gol che ci si aspetta da un numero nove. Se fa l'ultimo step può diventare uno degli attaccanti top della Serie A".
© RIPRODUZIONE RISERVATA