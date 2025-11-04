Carlino – Il Bologna viaggia con numeri da capolista

Sono numeri da capolista, scrive il Resto del Carlino, con il Bologna ora quinto in classifica a soli quattro punti di distanza dal Napoli di Conte, che proprio domenica farà visita al Dall'Ara. Sono 16 i gol segnati dalla squadra di Vincenzo Italiano, secondo miglior attacco al pari del Napoli e dietro solo all'Inter di Chivu (24 gol), mentre le reti subite sono 8, gli stessi dei campioni d'Italia in carica. Si è allargata anche la lista dei giocatori in gol, saliti a 7 con la rete di Miranda al Tardini. Prima del Napoli, però, giovedì ci sarà l'Europa League per cercare la nona sinfonia al cospetto dei norvegesi del Brann. Se è vero che l'appetito vien mangiando...