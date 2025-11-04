Otto risultati utili di fila per il Bologna che non perde dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Risalita prepotente dei rossoblù tornati nelle posizioni nobili Champions League.
Carlino – Il Bologna viaggia con numeri da capolista
Numeri da grande per il Bologna oggi quinto in classifica
Sono numeri da capolista, scrive il Resto del Carlino, con il Bologna ora quinto in classifica a soli quattro punti di distanza dal Napoli di Conte, che proprio domenica farà visita al Dall'Ara. Sono 16 i gol segnati dalla squadra di Vincenzo Italiano, secondo miglior attacco al pari del Napoli e dietro solo all'Inter di Chivu (24 gol), mentre le reti subite sono 8, gli stessi dei campioni d'Italia in carica. Si è allargata anche la lista dei giocatori in gol, saliti a 7 con la rete di Miranda al Tardini. Prima del Napoli, però, giovedì ci sarà l'Europa League per cercare la nona sinfonia al cospetto dei norvegesi del Brann. Se è vero che l'appetito vien mangiando...
