Cor Sport – Ora anche Sulemana nelle rotazioni

Per circa due mesi ci sarà da sostituire Remo Freuler, il mediano che Vincenzo Italiano non ha mai tolto o quasi da quando siede sulla panchina del Bologna. Ovviamente, il primo nome indiziato a prenderne le redini è Lewis Ferguson, che può dunque diventare il leader del centrocampo dopo che Italiano, rispetto a Motta, ne ha cambiato il ruolo, arretrandolo maggiormente. Contro Brann e Napoli dovrà fare gli straordinari. Alle sue spalle ci sono Tommaso Pobega e Nikola Moro, che si sono sempre fatti trovare pronti una volta chiamati in causa, ma nelle rotazioni dovrà ora entrarci anche Ibrahim Sulemana, rientrato in gruppo da un paio di settimane dopo l'infortunio al ginocchio appena arrivato. Il ghanese potrà finalmente mostrare quanto vale e prendersi lo spazio che merita in campo.