La doppietta di Parma, due gol sotto il diluvio per tre punti importanti nella corsa europea che anche in questa stagione coinvolge il Bologna: Santi Castro ora vuole anche la nazionale.
news
Gazzetta – Momento d’oro per Castro: ora vuole la nazionale
'Super Castro, ora ci spera' scrive Gazzetta dello Sport che riporta le statistiche stagionali del bomber argentino. Sono nove le presenze con 599 minuiti giocati conditi di 4 gol e un assist, oltre a cinque sponde e nove occasioni create: un attaccante moderno che segna e fa segnare. Il ct dell'Argentina lo segue di nuovo, dopo averlo convocato nella primavera dell'anno scorso, e potrebbe richiamarlo in nazionale. Santi ha anche il passaporto italiano ma lui vuole fermamente giocare per la nazionale albiceleste: i suoi movimenti da prima punta sono una rarità per il campionato italiano, scrive Giorgio Burreddu. L'obiettivo personale è ovviamente la doppia cifra per mandare un segnale al commissario tecnico, oltre ad aggiungerci qualche gol europeo che fin qui gli è sempre sfuggito. E giovedì arriva il Brann.
© RIPRODUZIONE RISERVATA