Cor Sport – Remo schock: fuori due mesi

Una tegola sul Bologna dal Tardini di Parma nonostante la netta vittoria a firma Santi Castro e Juan Miranda nel derby dell'Emilia. Spietato il verdetto sulla spalla di Remo Freuler, uscito a inizio secondo tempo dopo un contrasto: frattura della clavicola. Lo svizzero, scrive il Corriere dello Sport, dovrà operarsi e per il Bologna significa non averlo a disposizione per circa due mesi. Oggi ci sarà l'intervento per stabilizzare l'arto: il professore dovrà stare ai box per almeno due mesi e tornerà solo nel 2026. 'Il totem di Casteldebole deve fermarsi, l’uomo che gioca sempre, che si allena giocando le partite sia con il Bologna che con la sua nazionale, e poco importa se deve andare in campo anche ogni tre giorni' scrive Claudio Beneforti