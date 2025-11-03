Ezio Rossi (CT Ungheria): “Como e Bologna da Europa”

Entrambe le formazioni, ben allenate da Cesc Fabregas e Vincenzo Italiano, sono candidate alla corsa alle coppe e se per il Bologna è il terzo anno di fila, per il Como è una novità. Sicuro della qualità di entrambe Ezio Rossi intervistato da 1 Station Radio: "Il Como è una squadra ostica per chiunque. Non è certo la Cenerentola della Serie A. Insieme al Bologna, secondo me, può giocarsi un posto in Europa".