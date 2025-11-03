Fenucci: “Contento di prestazione e risultato. Italiano? E’ in perfetta forma”

Tutto Bologna Web
Le parole di Claudio Fenucci all'indomani di Parma-Bologna
Ottavo risultato utile di fila per il Bologna, sconfitto l'ultima volta a settembre dal Milan, vittoria nel derby di Parma e di nuovo odore di Champions League con una classifica che dice quinto posto a meno quattro dalla vetta.

Oggi a Milano è stato tempo anche di Assemblea di Lega e il colleghi di Tmw hanno intercettato brevemente l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Soddisfatto di risultato e prestazione il dirigente che poi ha fatto una battuta anche sulle condizioni di Vincenzo Italiano: "Sono contento per la prestazione, oltre che per il risultato - le parole dell'As - Italiano? E' in perfetta forma, poi le vittorie aiutano", ha scherzato Fenucci.

 

