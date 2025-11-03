L’ex rossoblù Donadoni potrebbe tornare in panchina: ecco dove

L'inizio di stagione dello Spezia, infatti, è stato oltremodo negativo e la sconfitta con il Monza è stata fatale a D'Angelo, che dunque lascerà la panchina libera per un nuovo tecnico. Ecco allora che nella mente della dirigenza ligure ci sarebbe proprio Donadoni, che non allena da circa cinque anni: la sua ultima avventura è stata nel 2020 allo Shenzhen, dopo i tre anni in rossoblù dal 2015 al 2018, culminati con salvezze più o meno tranquille. A 62 anni, dunque, Donadoni è pronto a ripartire dalla Serie B, con prima missione traghettare lo Spezia in acque meno burrascose.