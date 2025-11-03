Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

Il Bologna Women torna alla vittoria: 0-1 a Vicenza

Le rossoblù restano in corsa per la promozione
Redazione TuttoBolognaWeb

Sotto la pioggia incessante di Vicenza, alla 93’ sbuca Sofieke Jansen sul filo del fuorigioco: il Bologna Women sbanca il campo comunale “Ceroni” di Grisignano di Zocco grazie al tocco sottoporta della nostra punta. Le rossoblù, così, salgono al 3° posto insieme al Lumezzane, a quota 14 punti, seguendo in scia Cesena (18) e Como (19).  Il prossimo appuntamento è fissato domenica 9 novembre, ore 14.30, in casa contro il Trastevere.

VICENZA-BOLOGNA WOMEN 0-1

BOLOGNA: 55 Frigotto, 3 Lahteenmaki, 5 Passeri, 8 Fusar Poli, 9 Tironi (78’ 7 Martiskova), 11 Lo Vecchio (72’ 20 Cavallin), 14 Giai (78’ 15 Re), 22 Rognoni, 26 Raggi, 28 Tucceri Cimini, 43 Marengoni (63’ 33 Jansen).

A disposizione: 73 Lauria, 21 Spinelli, 23 Tardini, 25 Giovagnoli, 31 Prinzivalli.

Allenatore: Pachera

VICENZA: 26 Gallesio, 2 Asamoah, 4 Trandafir, 4 Missiaggia, 9 Parodi, 10 Bellagente, 14 Pozzi, 16 Ponte, 20 Boaretto, 26 Gallesio, 83 Arpegaro, 99 Modesti (63’ 22 Marchiori).

A disposizione: 12 Pazzocco, 6 Lazzari, 11 Tremeschin, 15 Pegoraro, 21 Todesco, 25 Borsato, 27 Tarenzi, 28 Boveri.

Allenatore: Viviani

Arbitro: Patti di Palermo

Marcatrice: 93’ Jansen (B)

Ammonite: –

