Settore Giovanile – I risultati del weekend: bene tutte le Under

L’Under 18 di Luigi Della Rocca pareggia 2-2 sul difficile campo della Roma al termine di una gara dalle mille emozioni. Dopo il vantaggio rossoblù firmato da De Pace al 14’ del primo tempo, i giallorossi riescono a ribaltare il match tra il 71’ e l’87’. Quando la sfida sembrava indirizzata in favore dei padroni di casa, però, il Bologna ci ha creduto e ha centrato la rete del pareggio grazie a Igbinigun al terzo minuto di recupero. Un pareggio che porta i rossoblù a quota 17, ancora nelle zone alte della classifica.